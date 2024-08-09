Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов сообщил о проблемах с электроснабжением в Курчатове — городе, где расположена Курская атомная электростанция, а также в прилегающих районах.

«В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Ведутся аварийные работы», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

«Подключение потребителей планируется по резервным схемам», - добавил российский чиновник.

Ранее мэр Курчатова сообщал об активных боях между украинскими и российскими военными в «десятках километров» от города, где расположена Курская АЭС.

Неясно, коснулось ли отключение электроснабжения самой АЭС.

Приграничные районы Курской области РФ стали местом проведения неожиданной военной операции ВСУ. Украинские войска впервые за 2,5 года войны осуществили вторжение на международно признанную российскую территорию, если не учитывать короткие и локальные операции диверсионных групп.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.