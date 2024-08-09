ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Обесточен город, где расположена Курская АЭС
Об отсутствии электроснабжения в Курчатове и ряде прилегающих районов сообщил руководитель региона
Обесточен город, где расположена Курская АЭС
Фото: Wiki Commons / Others
9 августа 2024 г.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов сообщил о проблемах с электроснабжением в Курчатове — городе, где расположена Курская атомная электростанция, а также в прилегающих районах.

«В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Ведутся аварийные работы», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

«Подключение потребителей планируется по резервным схемам», - добавил российский чиновник.

Ранее мэр Курчатова сообщал об активных боях между украинскими и российскими военными в «десятках километров» от города, где расположена Курская АЭС.

Неясно, коснулось ли отключение электроснабжения самой АЭС.

Приграничные районы Курской области РФ стали местом проведения неожиданной военной операции ВСУ. Украинские войска впервые за 2,5 года войны осуществили вторжение на международно признанную российскую территорию, если не учитывать короткие и локальные операции диверсионных групп.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us