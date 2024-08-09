Израильские войска ранили гражданина США в результате стрельбы по демонстрации, проходившей в пятницу в Бейте - палестинской деревне недалеко от города Наблус на оккупированном Западном берегу.

Об этом изданию Middle East Eye сообщили несколько палестинских правозащитных организаций.

Амадо Сисон (имя вымышлено в целях безопасности - прим. MEE) был ранен пулей, которая пробила заднюю поверхность его правого бедра и оставила большую сквозную рану.

По словам Виви Чена, активиста организации Defend Palestine, пуля не задела все крупные артерии и кости Сисона, но у него повреждены мягкие ткани. Сам Чен был жертвой нападения израильских поселенцев месяцем ранее.

После того как раненого Сисона унесли, израильские войска продолжали стрелять в палестинцев, собравшихся на демонстрации.

Насилие израильских поселенцев против палестинцев на оккупированном Западном берегу резко возросло после начала войны Израиля с сектором Газа в октябре прошлого года.

В июне ООН сообщила, что израильские силы безопасности и израильские поселенцы убили более 500 палестинцев на Западном берегу с начала войны.

Сисон - не первый американец, подвергшийся нападению израильских войск. Несколько граждан США были либо убиты израильскими солдатами, либо умерли, находясь под стражей израильских войск.

Ширин Абу Акле, гражданка США и ветеран палестинской журналистики, была убита израильскими снайперами во время рейда на палестинский город Дженин в мае 2022 года.

Несмотря на серьезное международное возмущение этим убийством и призывы к расследованию со стороны США, администрация Байдена опубликовала засекреченный отчет, который до сих пор не представлен общественности.