В Бразилии в пятницу потерпел крушение самолет, на борту которого находились 62 человека. Он рухнул в жилом районе города в штате Сан-Паулу. Президент страны заявил, что выживших нет.

Авиакомпания VoePass подтвердила в своем заявлении, что самолет, направлявшийся в международный аэропорт Сан-Паулу в Гуарульосе, потерпел крушение с 58 пассажирами и 4 членами экипажа на борту.

В заявлении не сообщается, что стало причиной аварии.

Бразильская телевизионная сеть GloboNews со ссылкой на авиакомпанию сообщила, что речь идет о пассажирском самолете ATR-72.

Пожарные, военная полиция и служба гражданской обороны направили команды на место крушения, говорится в заявлении правительства.

Телеканал GloboNews показал кадры, на которых видна большая площадь, охваченная огнем, и дым, исходящий от обломков самолета в жилом районе. На других кадрах GloboNews видно, как самолет падает вертикально вниз, закручиваясь по спирали.

На мероприятии в южной части Бразилии президент Луис Инасиу Лула да Силва попросил собравшихся встать и почтить память погибших минутой молчания. Он сообщил, что, судя по всему, все пассажиры и члены экипажа погибли, не уточнив, как была получена эта информация.

«Очень печально, - написал он в социальных сетях. - Солидарен с семьями и друзьями погибших».

Сервис отслеживания полетов FlightRadar24 сообщил в социальных сетях, что он «в настоящее время обрабатывает подробные данные об этом рейсе».

В последующем сообщении в социальных сетях FlightRadar24 сообщил, что в районе крушения самолета действует «активное предупреждение о сильном обледенении» на высоте от 3700 до 6400 м. По данным FlightRadar, непосредственно перед крушением самолет летел на высоте около 5200 м.