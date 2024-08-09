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В МАГАТЭ обеспокоены ситуацией вокруг Курской АЭС
Руководитель агентства ООН по ядерной безопасности призвал Киев и Москву к сдержанности и заявил, что находится в контакте с обеими сторонами
В МАГАТЭ обеспокоены ситуацией вокруг Курской АЭС
Фото: Reuters / Others
9 августа 2024 г.

МАГАТЭ следит за ситуацией на Курской АЭС в связи с сообщениями о военной активности в регионе. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, призвав стороны к сдержанности и напомнив о принципах ядерной безопасности.

«В связи с сообщениями о значительной военной активности я хотел бы напомнить всем сторонам о семи неотъемлемых принципах обеспечения ядерной безопасности во время вооруженных конфликтов. Кроме того, я подчеркиваю пять конкретных принципов, которые помогут обеспечить ядерную безопасность, которые были установлены для Запорожской АЭС в контексте текущего конфликта <…> и которые одинаково применимы к этой ситуации», - говорится в заявлении Гросси.

«Это включает в себя, среди прочего, необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции», - добавил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в заявлении по поводу событий в России.

Он призвал стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии с потенциально катастрофическими техногенными последствиями.

«Я лично нахожусь в контакте с соответствующими властями обеих стран и буду продолжать заниматься этим вопросом. Я буду продолжать информировать международное сообщество по мере необходимости», - заключил Гросси.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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