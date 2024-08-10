Государственный департамент США объявил о решении снять запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии, действовавший с 2021 года. Это решение отменяет политику давления на королевство с целью прекращения войны в Йемене.

«Мы будем рассматривать новые поставки в обычном порядке, в каждом конкретном случае, в соответствии с Политикой передачи обычных вооружений», — цитирует слова высокопоставленного чиновника Госдепартамента агентство Reuters.

Администрация Байдена проинформировала Конгресс о своем решении, и продажи могут возобновиться уже на следующей неделе. «Саудовцы выполнили свою часть сделки, и мы готовы выполнить нашу», — сообщил высокопоставленный чиновник администрации.

Решение принято на фоне улучшения отношений между США и Саудовской Аравией, особенно после израильского вторжения в сектор Газа. Администрация также ведет переговоры о пакте об обороне и соглашении о гражданском ядерном сотрудничестве с Эр-Риядом.

Госдепартамент отметил «позитивные изменения» в ситуации в Йемене. «С марта 2022 года не было ни одного саудовского авиаудара по Йемену, и трансграничный огонь из Йемена в королевство в значительной степени прекратился», — сообщили в ведомстве.

Решение США принято в условиях повышенной напряженности на Ближнем Востоке, связанной со смертоносным вторжением Израиля в сектор Газа, а также риском полномасштабной войны Израиля с Ираном и «Хезболлой».

Израильское наступление на сектор Газа привело к гибели почти 39 700 человек с прошлого октября после трансграничной атаки палестинского движения сопротивления ХАМАС. Спустя более 10 месяцев израильского наступления обширные территории Газы лежат в руинах на фоне блокады продовольствия, чистой воды и медикаментов.