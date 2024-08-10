ПОЛИТИКА
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США возобновляют продажу оружия Саудовской Аравии
Администрация Байдена отменяет трехлетний запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии на фоне напряженности на Ближнем Востоке
США возобновляют продажу оружия Саудовской Аравии
Джо Байден и Мухаммед бин Салман / Фото: Reuters / Others
10 августа 2024 г.

Государственный департамент США объявил о решении снять запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии, действовавший с 2021 года. Это решение отменяет политику давления на королевство с целью прекращения войны в Йемене.

«Мы будем рассматривать новые поставки в обычном порядке, в каждом конкретном случае, в соответствии с Политикой передачи обычных вооружений», — цитирует слова высокопоставленного чиновника Госдепартамента агентство Reuters.

Администрация Байдена проинформировала Конгресс о своем решении, и продажи могут возобновиться уже на следующей неделе. «Саудовцы выполнили свою часть сделки, и мы готовы выполнить нашу», — сообщил высокопоставленный чиновник администрации.

Решение принято на фоне улучшения отношений между США и Саудовской Аравией, особенно после израильского вторжения в сектор Газа. Администрация также ведет переговоры о пакте об обороне и соглашении о гражданском ядерном сотрудничестве с Эр-Риядом.

Госдепартамент отметил «позитивные изменения» в ситуации в Йемене. «С марта 2022 года не было ни одного саудовского авиаудара по Йемену, и трансграничный огонь из Йемена в королевство в значительной степени прекратился», — сообщили в ведомстве.

Решение США принято в условиях повышенной напряженности на Ближнем Востоке, связанной со смертоносным вторжением Израиля в сектор Газа, а также риском полномасштабной войны Израиля с Ираном и «Хезболлой».

Израильское наступление на сектор Газа привело к гибели почти 39 700 человек с прошлого октября после трансграничной атаки палестинского движения сопротивления ХАМАС. Спустя более 10 месяцев израильского наступления обширные территории Газы лежат в руинах на фоне блокады продовольствия, чистой воды и медикаментов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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