Иман Хелиф из Алжира завоевала золотую медаль в женском боксе в полусреднем весе на Олимпийских играх в Париже, победив китаянку Ян Лю единогласным решением судей. Эта победа сделала Хелиф первой алжирской женщиной, выигравшей олимпийский титул по боксу, и первым боксером из Алжира, получившим золото с 1996 года.

Победа Хелиф произошла на фоне гендерного спора, в центре которого она оказалась вместе с тайваньской боксершей Линь Юйтин. Международная ассоциация бокса (IBA) ранее дисквалифицировала обеих спортсменок с чемпионата мира 2023 года по результатам гендерного теста. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) отверг эти результаты и позволил спортсменкам участвовать в Олимпиаде.

«Эта золотая медаль - лучший ответ на яростную кампанию против меня», — рассказала Хелиф после поединка. «Я женщина, как и любая женщина. Я родилась женщиной и жила как женщина, но есть враги успеха, и они не могут переварить мой успех», — добавила она на пресс-конференции.

Победа Хелиф вызвала бурную реакцию зрителей на арене. Толпа скандировала ее имя и встретила овациями, когда она праздновала победу. Поддержка спортсменки была настолько горячей, что даже ее соперница была освистана при выходе на ринг. После объявления результата поединка болельщики начали улюлюкать — традиционное выражение радости в арабском мире.