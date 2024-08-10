Государственный департамент США объявил о предоставлении Израилю $3,5 млрд на приобретение американского оружия и военной техники. Эти средства являются частью дополнительного финансирования в размере $14 млрд, одобренного Конгрессом США в апреле.

Выделение финансирования происходит в условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке. Существуют опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке, особенно после недавних убийств лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране и военного командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала конфликта в октябре прошлого года погибло почти 40 000 палестинцев. Около 2,3 миллиона жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, что привело к гуманитарному кризису.

Ситуация в Газе остается критической. Большая часть территории разрушена, наблюдается острая нехватка продовольствия, чистой воды и медикаментов из-за продолжающейся блокады.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который потребовал от еврейского государства немедленно прекратить военную операцию в южном городе Рафах, где укрывалось более 1 млн палестинцев до оккупации города 6 мая.