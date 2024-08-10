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Израиль разбомбил школу в Газе: погибли 100 палестинцев
В результате израильского авиаудара по школе в восточной части сектора Газа погибли не менее ста человек, которые совершали предрассветную молитву фаджр. По данным правительственных СМИ Газы, всего в школе находились около 250 палестинцев, примерно половина из них женщины и дети. #trtнарусском #газа #школа #палестина #авиаудар #атака #дети #новости #трт #новостимира
Израиль разбомбил школу в Газе: погибли 100 палестинцев / Others
10 августа 2024 г.
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