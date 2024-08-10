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Турция выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Бразилии
Министерство иностранных дел Турции выразило глубокие соболезнования народу Бразилии и семьям погибших в авиакатастрофе возле Сан-Паулу
Турция выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Бразилии
Турция выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Бразилии / Others
10 августа 2024 г.

В письменном заявлении Министерства иностранных дел Турции выражается сожаление по поводу трагедии, произошедшей в результате крушения самолета недалеко от города Сан-Паулу. В заявлении говорится: «Выражаем соболезнования народу Бразилии и близким погибших в этой катастрофе».

В Бразилии в пятницу потерпел крушение самолет, на борту которого находились 62 человека. Он рухнул в жилом районе города в штате Сан-Паулу. Президент страны заявил, что выживших нет.

Самолет модели ATR-72 региональной авиакомпании Passaredo выполнял рейс из города Каскавел в провинции Парана в город Гуарульюс в провинции Сан-Паулу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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