В письменном заявлении Министерства иностранных дел Турции выражается сожаление по поводу трагедии, произошедшей в результате крушения самолета недалеко от города Сан-Паулу. В заявлении говорится: «Выражаем соболезнования народу Бразилии и близким погибших в этой катастрофе».

В Бразилии в пятницу потерпел крушение самолет, на борту которого находились 62 человека. Он рухнул в жилом районе города в штате Сан-Паулу. Президент страны заявил, что выживших нет.

Самолет модели ATR-72 региональной авиакомпании Passaredo выполнял рейс из города Каскавел в провинции Парана в город Гуарульюс в провинции Сан-Паулу.