ПОЛИТИКА
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Израильский солдат, изнасиловавший палестинца, с гордостью раскрыл свою личность
Израильский солдат из подразделения, в котором произошло групповое изнасилование палестинского заключенного, с гордостью раскрывает свою личность в Интернете и призывает израильтян поддержать его военное подразделение. #trtнарусском #израиль #изнасилование #тюрьма #сизо #новости #трт #новостимира
Израильский солдат, изнасиловавший палестинца, с гордостью раскрыл свою личность / Others
10 августа 2024 г.
Истории
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