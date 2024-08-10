В Стамбуле во время регулярной проверки в метро сотрудники отдела по борьбе с финансовыми преступлениями задержали женщину, которая вызвала у них подозрения. В ходе допроса выяснилось, что задержанная разыскивалась по подозрению в принадлежности к так называемому женскому крылу террористической организации FETÖ.

При задержании у женщины обнаружили поддельное удостоверение личности, оформленное на другое имя, и сим-карту, зарегистрированную на иностранное лицо.

После проведения всех необходимых процедур в полиции, подозреваемую доставили в суд, где ее арестовали.