Шейх Хасина не подавала в отставку перед тем, как бежала в Индию, заявил ее сын и советник Саджиб Вазед. Хасина скрывается в Нью-Дели с понедельника, после того как протесты против ее правительства привели к гибели около 300 человек, большинство из которых были студенты. Это восстание положило конец ее 15-летнему правлению в стране с населением 170 млн человек.

«Моя мать не успела официально подать в отставку. Она собиралась сделать заявление и уйти с поста, но протестующие начали маршировать к резиденции премьер-министра, и времени на это уже не было», — рассказал Вазед в интервью Reuters из Вашингтона. Он также добавил, что с точки зрения конституции Хасина все еще является премьер-министром Бангладеш.

Вазед отметил, что хотя президент распустил парламент после консультаций с военными и оппозицией, формирование временного правительства без официальной отставки премьер-министра может быть оспорено в суде.

Саджиб Вазед также сообщил, что партия Хасины (Народная лига Бангладеш) будет участвовать в предстоящих выборах, которые, по его словам, должны пройти в течение трех месяцев. «Я уверен, что Народная лига Бангладеш вновь придет к власти. Если нет — мы будем в оппозиции, и с этим тоже можно жить», — заявил он.

Вазед выразил удовлетворение недавним заявлением лидера оппозиции Халеды Зиа, главы Националистической партии Бангладеш (БНП), о том, что после ухода Хасины не будет мести. «Я был рад услышать слова госпожи Халеды Зиа о том, что прошлое следует оставить в прошлом», — сказал он.

Вазед подчеркнул свою готовность к сотрудничеству с БНП для проведения демократических выборов и восстановления стабильности в стране. «Я считаю, что политика и диалог — это ключ к решению любых проблем. Мы можем не соглашаться, но всегда можно найти компромисс», — добавил он.

На вопрос о том, станет ли он кандидатом на пост премьер-министра от Народной лиги Бангладеш, Вазед ответил: «Моя мать собиралась уйти на пенсию после этого срока. Если партия предложит, я подумаю над этим».

Вазед также сообщил, что его мать готова предстать перед судом, как того требуют студенты, возглавившие протесты. «Угроза ареста никогда не пугала мою мать», — сказал он.

«Моя мать не совершала ничего противозаконного. То, что кто-то в ее правительстве совершал ошибки, не означает, что она за это несет ответственность», — добавил Вазед.

Он не стал называть конкретных лиц, ответственных за применение насилия против протестующих, отметив лишь, что правительство — это сложная система.

«Те, кто виновен, должны быть привлечены к ответственности. Моя мать не отдавала приказов применять насилие», — подчеркнул он.

Вазед добавил, что в свое время он вернется в Бангладеш.

«Я никогда не совершал ничего незаконного. Так что никто не сможет мне помешать. Политические партии никуда не исчезнут. Невозможно нас стереть с лица земли. Без нашей поддержки не удастся стабилизировать ситуацию в Бангладеш», — сказал он.