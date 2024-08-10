Во время предвыборного митинга в Аризоне вице-президент США Камала Харрис ответила на призывы сторонников Палестины остановить геноцид. Она подчеркнула, что настало время заключить соглашение о прекращении огня и освободить пленников.

Харрис также заявила, что она и президент Джо Байден активно работают над достижением соглашения о прекращении огня и возвращении пленников. Она выразила уважение к мнению сторонников Палестины, отметив важность их позиции.

Несмотря на призывы посредников, включая Египет, США и Катар, остановить боевые действия и достичь соглашения о прекращении огня и обмене пленниками, Израиль продолжает наступление на сектор Газа.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который распорядился немедленно прекратить военную операцию в южном городе Рафах, где более миллиона палестинцев нашли убежище от войны.

После решения Джо Байдена не баллотироваться на переизбрание 5 ноября и его поддержки кандидатуры Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии Харрис официально запустила свою предвыборную кампанию.