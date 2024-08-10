В пятницу Палестина вновь призвала международное сообщество к действиям, направленным на прекращение геноцида в Газе и устранение угрозы, исходящей от Израиля. Это обращение было направлено в письмах, которые палестинский представитель в ООН Рияд Мансур отправил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, председателю Генеральной Ассамблеи Деннису Франсису и председателю Совета Безопасности ООН на август, Сьерра-Леоне.

Мансур подчеркнул необходимость незамедлительных действий со стороны международного сообщества, особенно Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, чтобы привлечь Израиль к ответственности за его преступления и добиться справедливости для палестинского народа.

Он призвал положить конец угрозе, которую Израиль представляет для международного мира и безопасности, чтобы спасти жизни людей и обеспечить справедливое решение тяжелой ситуации.

Мансур заявил, что действия Израиля против палестинцев, особенно в Газе, нарушают все запреты, изложенные в Конвенции о геноциде, и что Израиль совершает военные преступления и преступления против человечности в Газе и других оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим.

«Уже 10 месяцев мир наблюдает за этим ужасным геноцидом и становится свидетелем самых чудовищных зверств, но до сих пор не предпринял действий для защиты палестинских мирных жителей», — сказал Мансур.

Он отметил, что Израиль целенаправленно атакует палестинских гражданских лиц, используя все виды смертоносного оружия, нарушая каждое правило международного права, предназначенное для защиты мирных жителей в условиях вооруженных конфликтов.

Мансур также подчеркнул, что Израиль систематически и намеренно наносит удары по гражданским объектам, включая школы и университеты. Уничтожение 190 объектов БАПОР оставило более 600 000 детей без доступа к образованию, а разрушение 19 университетов в Газе лишило более 88 000 молодых людей возможности получить высшее образование, что ставит под угрозу будущее целого поколения.

Мансур также сообщил, что за 10 месяцев израильской агрессии погибло более 40 000 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети. Он также отметил, что около 10 000 человек считаются пропавшими без вести, многие из которых, вероятно, находятся под завалами или в массовых захоронениях.