Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности страны к перезагрузке отношений с Соединенными Штатами. Об этом он сообщил в соцсети X после встречи с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером.

«Я подтвердил готовность Грузии возобновить и перезагрузить наши отношения и сотрудничество с целью укрепления двусторонних связей и содействия большему развитию, процветанию, миру и безопасности в регионе и за его пределами», – отметил Кобахидзе.

14 мая парламент Грузии принял закон «об иностранном влиянии», который вызвал критику со стороны США и Евросоюза. Закон предполагает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Несмотря на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, парламент преодолел его, и 3 июня председатель парламента Шалва Папуашвили подписал закон.

Оппозиционные группы называют инициативу «российским законом». Они утверждают, что закон создан по образцу аналогичной меры в РФ. В Кремле мнение грузинской оппозиции о том, что законопроект «об иноагентах» является «российским», сочли необоснованным.

12 июля Соединенные Штаты объявили о замораживании оказания помощи Грузии на неопределенный срок, объяснив это «антидемократичными» действиями грузинских властей. Интеграция Грузии в Европейский Союз также была приостановлена.