ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Грузия заявила о готовности к перезагрузке отношений с США
Грузия готова к перезагрузке двусторонних отношений с США, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе по итогам встречи с американскими законодателями
Грузия заявила о готовности к перезагрузке отношений с США
Фото: Reuters / Reuters
10 августа 2024 г.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности страны к перезагрузке отношений с Соединенными Штатами. Об этом он сообщил в соцсети X после встречи с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером.

«Я подтвердил готовность Грузии возобновить и перезагрузить наши отношения и сотрудничество с целью укрепления двусторонних связей и содействия большему развитию, процветанию, миру и безопасности в регионе и за его пределами», – отметил Кобахидзе.

14 мая парламент Грузии принял закон «об иностранном влиянии», который вызвал критику со стороны США и Евросоюза. Закон предполагает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Несмотря на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, парламент преодолел его, и 3 июня председатель парламента Шалва Папуашвили подписал закон.

Оппозиционные группы называют инициативу «российским законом». Они утверждают, что закон создан по образцу аналогичной меры в РФ. В Кремле мнение грузинской оппозиции о том, что законопроект «об иноагентах» является «российским», сочли необоснованным.

12 июля Соединенные Штаты объявили о замораживании оказания помощи Грузии на неопределенный срок, объяснив это «антидемократичными» действиями грузинских властей. Интеграция Грузии в Европейский Союз также была приостановлена.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us