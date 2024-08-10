Польша заключила соглашение с США на поставку ракет AIM-120C AMRAAM для истребителей своих Военно-воздушных сил, о чем сообщило в пятницу национальное агентство по вооружениям. Поставки этих ракет, предназначенных для истребителей польских ВВС, будут осуществляться в период с 2029 по 2033 год. Общая стоимость контракта составляет 855 млн долларов.

Решение о модернизации вооруженных сил Польши было ускорено после вторжения России в Украину в 2022 году. В 2024 году страна выделит на оборону более 4% от своего ВВП, что в два раза превышает целевой показатель НАТО.

ВВС Польши уже располагают передовыми американскими истребителями F-16. В дополнение к этому Варшава подписала ряд соглашений о поставках вооружений, главным образом с США и Южной Кореей.

По данным польских СМИ, на следующей неделе Варшава и Вашингтон подпишут соглашение о закупке 96 боевых вертолетов AH-64E Apache на сумму более 9 млрд долларов. Это соглашение позволит Польше заменить устаревшие советские вертолеты Ми-24.

Кроме того, министр обороны Польши на этой неделе объявил о готовящемся контракте на закупку 48 ракетных установок Patriot производства США.