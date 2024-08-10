Над Каппадокией парят воздушные шары со всего мира

В провинции Невшехир проходит фестиваль «Культурный маршрут Турции». На нем состоялись демонстрационные полеты воздушных шаров, которые привезли в Турцию участники фестиваля из 18 стран. Большинство из воздушных шаров были необычных форм и завораживали своим видом многочисленных туристов. #trtнарусском #каппадокия #турция #шары #воздушныешары #невшехир #новости #трт #новостимира