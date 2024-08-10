Согласно данным, полученным Reuters от двух европейских источников в разведке, десятки российских военнослужащих в настоящее время проходят подготовку в Иране по работе с баллистической ракетной системой Fath-360.

По данным Reuters, 13 декабря в Тегеране представители министерства обороны России подписали контракт с иранскими официальными лицами на поставку Fath-360 и других баллистических систем, разработанных Иранской организацией авиационной промышленности (AIO). Эта информация была получена на условиях анонимности от двух представителей разведки.

Один из источников отметил, что Fath-360 способна запускать ракеты с 150-килограммовыми боеголовками, которые могут преодолевать расстояние до 120 км. Источники также подчеркнули, что «следующим логичным шагом» после завершения обучения российских военных будет отправка этих ракет в Россию.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что США, их союзники по с и партнеры по G7 «готовы дать быстрый и жесткий ответ», если Иран осуществит эти поставки, назвав их «резким усилением поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины».

Постоянное представительство Ирана при ООН, в свою очередь, подтвердило, что Иран установил долгосрочное стратегическое партнерство с Россией в различных областях, включая военное сотрудничество. Однако они подчеркнули, что Иран «воздерживается от передачи любого оружия, которое может быть использовано в конфликте с Украиной, пока он не завершится».

Белый дом, в свою очередь, отказался подтвердить информацию о том, что Иран обучает российских военных работать с Fath-360 или что Тегеран планирует отправить такое вооружение в Россию для использования против Украины.