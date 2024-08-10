Турецкие военные продолжают активную борьбу с терроризмом как внутри страны, так и за ее пределами. Министерство национальной обороны Турции объявило, что в ходе операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии были нейтрализованы 12 террористов, связанных с PKK/YPG.

В официальном заявлении, опубликованном на странице министерства в социальных сетях, говорится: «Мы не позволили и не позволим создать террористический коридор на юге нашей страны! Наши героические Вооруженные силы Турции нейтрализовали 12 террористов PKK/YPG в районах операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Мы продолжим активные и непрерывные операции для уничтожения терроризма в его источниках!»