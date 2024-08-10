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Турецкие военные продолжают борьбу с терроризмом
Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 12 террористов в рамках операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии
Турецкие военные продолжают борьбу с терроризмом
Турецкие военные продолжают борьбу с терроризмом / Others
10 августа 2024 г.

Турецкие военные продолжают активную борьбу с терроризмом как внутри страны, так и за ее пределами. Министерство национальной обороны Турции объявило, что в ходе операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии были нейтрализованы 12 террористов, связанных с PKK/YPG.

В официальном заявлении, опубликованном на странице министерства в социальных сетях, говорится: «Мы не позволили и не позволим создать террористический коридор на юге нашей страны! Наши героические Вооруженные силы Турции нейтрализовали 12 террористов PKK/YPG в районах операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Мы продолжим активные и непрерывные операции для уничтожения терроризма в его источниках!»

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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