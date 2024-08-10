Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш после того, как президент Александр Лукашенко заявил о сбитии «воздушных целей», запущенных с территории Украины. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Украинскому дипломату был заявлен «решительный протест» и передана соответствующая нота. В белорусском МИД заявили о «нарушении границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины».

Кроме того, в белорусском ведомстве добавили, что могут «поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины».

Ранее стало известно, что Беларусь усиливает свои военные группировки на южных направлениях, включая Гомельское и Мозырское. Воинские части, включая силы специальных операций, сухопутные войска, ракетные войска, а также комплексы «Полонез» и «Искандер», получили указания на передислокацию в назначенные районы. Также были усилены зенитно-ракетные войска, радио-технические войска и авиация.

Стоит отметить, что бои в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа. Российское Минобороны заявляло об атаках на позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Спустя сутки глава Генштаба Валерий Герасимов отчитывался, что продвижение ВСУ остановлено. Однако впоследствии боевые действия продолжались, и в трех приграничных областях РФ был объявлен режим КТО.