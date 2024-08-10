В понедельник в результате атаки беспилотников были убиты десятки рохинья, пытавшихся пересечь границу с Бангладеш. Четыре очевидца, активисты и дипломат рассказали Reuters, что дроны атаковали семьи, которые ждали возможности переправиться через границу. Среди погибших оказалась беременная женщина и ее двухлетняя дочь. Это самая смертоносная атака на мирных жителей в штате Ракхайн за последние недели боев между войсками хунты и повстанцами.

Один из очевидцев, 35-летний Мохаммед Элеяс, рассказал, что его беременная жена и двухлетняя дочь были ранены в результате атаки и позже скончались. Он находился рядом с ними на берегу, когда дроны начали атаковать толпу, рассказал Элеяс из лагеря для беженцев в Бангладеш.

«Я слышал оглушительные звуки обстрелов несколько раз», — сказал он. Элеяс лег на землю, чтобы укрыться, а когда поднялся, увидел, что его жена и дочь тяжело ранены, а многие его родственники мертвы.

Второй свидетель, 28-летний Шамсуддин, сказал, что ему удалось выжить вместе с женой и новорожденным сыном. Он сообщил, что после атаки многие лежали мертвыми, а «некоторые люди кричали от боли».

В понедельник лодки с рохинья, которые пытались сбежать, затонули в реке Наф, разделяющей Мьянму и Бангладеш. В результате этого инцидента погибло еще несколько десятков человек, сообщили местные СМИ.

Кроме того, несколько лодок с беженцами затонули в реке Наф, что привело к дополнительным жертвам. Организация «Врачи без границ» сообщила о лечении 39 раненых, пересекших границу с Бангладеш.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев подтвердило информацию о гибели беженцев. Посол Канады в ООН Боб Рэй подтвердил достоверность сообщений. «Эти сообщения о сотнях убитых рохинья на границе Бангладеш и Мьянмы, к сожалению, точны», — заявил он.

Этот инцидент является частью продолжающегося конфликта в Мьянме, где рохинья, преимущественно мусульманское меньшинство, подвергаются преследованиям. С 2017 года более 730 000 рохинья были вынуждены покинуть страну из-за военных репрессий.