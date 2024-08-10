Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил укрепление связей между странами и подчеркнул усилия Турции по снижению напряженности между Сомали и Эфиопией.

«Турция продолжает прилагать усилия для прекращения напряженности между Сомали и Эфиопией. Шаги со стороны Эфиопии, направленные на устранение опасений относительно единства, суверенитета и территориальной целостности Сомали, облегчат этот процесс», - сообщили подробности переговоров в Администрации президента Турции.

Касаясь ситуации в Секторе Газа, турецкий лидер охарактеризовал действия Израиля как продолжающийся геноцид. Он призвал Эфиопию поддержать палестинское дело.

«Поддержка Эфиопией палестинского дела с позиции совести человечества внесет вклад в усилия международного сообщества по достижению прочного мира», - заявил президент Эрдоган.