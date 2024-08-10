Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Абдуссалама и Хеммама Ханию, сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Встреча состоялась после того, как Эрдоган вернулся с церемонии открытия международного аэропорта Чукурова.

Исмаил Хания погиб в результате покушения в Тегеране, где он находился для участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Революционная гвардия Ирана сообщила об ударе по резиденции Хании 31 июля. Иран и ХАМАС обвинили в организации убийства Израиль, однако израильские власти не прокомментировали эти заявления.

На встрече с сыновьями Хание президент Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью их отца. Присутствовали также глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын и главный советник президента Сефер Туран, что подчеркивает важность этого события.

Исмаил Хания возглавлял Политбюро ХАМАС с 2017 года, сменив на этом посту Халида Машааля. После убийства преемником Исмаила Хании стал Яхья Синвар, ранее возглавлявший политбюро ХАМАС в секторе Газа.