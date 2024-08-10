ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган встретился с сыновьями Исмаила Хании
Президент Турции выразил соболезнования семье Исмаила Хании, погибшего при покушении в Тегеране. На встрече присутствовали высокопоставленные чиновники
Президент Эрдоган встретился с сыновьями Исмаила Хании
Фото: АА / Others
10 августа 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Абдуссалама и Хеммама Ханию, сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Встреча состоялась после того, как Эрдоган вернулся с церемонии открытия международного аэропорта Чукурова.

Исмаил Хания погиб в результате покушения в Тегеране, где он находился для участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Революционная гвардия Ирана сообщила об ударе по резиденции Хании 31 июля. Иран и ХАМАС обвинили в организации убийства Израиль, однако израильские власти не прокомментировали эти заявления.

На встрече с сыновьями Хание президент Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью их отца. Присутствовали также глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын и главный советник президента Сефер Туран, что подчеркивает важность этого события.

Исмаил Хания возглавлял Политбюро ХАМАС с 2017 года, сменив на этом посту Халида Машааля. После убийства преемником Исмаила Хании стал Яхья Синвар, ранее возглавлявший политбюро ХАМАС в секторе Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us