Украинские вооруженные силы совершили крупнейшее с начала войны вторжение на территорию России, проникнув на глубину нескольких десятков километров в Курскую область. Атака началась во вторник утром, когда украинские подразделения при поддержке беспилотников и артиллерии прорвались через границу.

Министерство обороны РФ сообщило в субботу, что вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения украинских вооруженных сил. По словам оборонного ведомства, интенсивные бои шли вокруг населенных пунктов Малая Локня, Ольговка и Ивашковское.

В ответ на вторжение Россия ввела режим контртеррористической операции в Курской, Брянской и Белгородской областях. Тысячи мирных жителей были эвакуированы.

Ситуация осложняется близостью боевых действий к Курской АЭС. Глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность «значительной военной активностью» в районе.

«Я призываю вас всех принять участие в этой битве, решающей битве, потому что после этой битвы Украина падет», — заявил генерал-майор РФ Апты Алаудинов, командир спецназа «Ахмат».

Эксперты отмечают, что это вторжение может быть попыткой Украины усилить свои позиции перед возможными мирными переговорами после выборов в США. Дональд Трамп, кандидат от республиканцев, ранее заявлял о намерении прекратить войну в случае своей победы.

Президент Путин назвал украинскую атаку «провокацией». Несмотря на заявления начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова о том, что вторжение остановлено, Россия пока не смогла полностью вытеснить украинские силы за границу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские силы продвинулись на 30-35 километров вглубь российской территории, и сейчас укрепляют свои позиции.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.