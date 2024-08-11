Российские силы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников и ракет на регионы Центрального федерального округа. По данным Министерства обороны РФ, над Курской областью были уничтожены 14 украинских дронов и четыре тактические ракеты «Точка-У». Также сообщается о сбитых беспилотниках над Воронежской (16), Белгородской (3), Брянской (1) и Орловской (1) областями.

В Курске обломки сбитой ракеты упали на жилой многоэтажный дом, вызвав пожар. В результате инцидента пострадали 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Врио губернатора Алексей Смирнов подтвердил отсутствие погибших.

Эта атака произошла на фоне недавнего вторжения украинских войск в Курскую область 6 августа, когда ВСУ смогли продвинуться на десятки километров вглубь российской территории. В ответ Кремль объявил контртеррористическую операцию в регионе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил с вечерним обращением, в котором сообщил о докладах главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте и действиям украинских войск. Зеленский подчеркнул важность «вытеснения войны на территорию» врага. «Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость», — заявил он.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.