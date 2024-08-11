Президент США Джо Байден в субботу вновь предостерег Иран от возможной ответной атаки против Израиля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Отвечая на вопрос журналистов, о том, какое у него есть послание для Ирана, Байден лаконично ответил: «Не надо».

Это предупреждение прозвучало на фоне растущей напряженности в регионе после серии громких убийств. 31 июля в Тегеране был убит политический лидер ХАМАС Исмаил Хания, а днем ранее в Бейруте погиб высокопоставленный командир «Хезболлы» Фуад Шукр. ХАМАС и Иран обвинили в этих убийствах Израиль, хотя Тель-Авив не подтвердил и не опроверг свою причастность.

Иран пообещал «суровое наказание» Израилю за убийство Хании на своей территории. Ожидается ответная реакция и со стороны «Хезболлы».

Ситуация усугубляется на фоне продолжающегося израильского вторжения в сектор Газа, где, по имеющимся данным, погибло около 39 800 палестинцев. Вторжение началось после внезапной операции ХАМАС 7 октября.

Ранее, в апреле, Байден уже выступал с подобным предупреждением в адрес Ирана, после чего Тегеран все же осуществил ракетную и беспилотную атаку против Израиля в ответ на авиаудар по иранскому дипломатическому объекту в Дамаске.