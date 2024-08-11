ПОЛИТИКА
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Сын погибшего палестинского журналиста хочет продолжить дело отца
Палестинский подросток Фарес Мохаммад Абу Джасир, единственный выживший из своей семьи после израильской бомбардировки на его семейный дом в лагере беженцев Джабайла в Газе 20 июля, рассказал, что хочет стать журналистом, как его погибший отец Али Риза, чтобы рассказывать о преступлениях Израиля. #Палестина #Газа #нападение #сирота #Израиль #журналист #Джабайла #бомбардировка
Сын погибшего палестинского журналиста хочет продолжить дело отца / Others
11 августа 2024 г.
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