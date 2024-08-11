Сын погибшего палестинского журналиста хочет продолжить дело отца

Палестинский подросток Фарес Мохаммад Абу Джасир, единственный выживший из своей семьи после израильской бомбардировки на его семейный дом в лагере беженцев Джабайла в Газе 20 июля, рассказал, что хочет стать журналистом, как его погибший отец Али Риза, чтобы рассказывать о преступлениях Израиля. #Палестина #Газа #нападение #сирота #Израиль #журналист #Джабайла #бомбардировка