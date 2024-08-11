Предвыборный штаб Дональда Трампа сообщил о взломе своих внутренних коммуникаций, обвинив в этом правительство Ирана. Заявление предвыборного штаба республиканцев последовало вскоре после того, как новостной сайт Politico сообщил, что с июля начал получать электронные письма от анонимного источника, предлагающего подлинные документы из внутренних источников кампании Трампа, включая отчет о «потенциальных уязвимостях» кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.

«Эти документы были получены незаконно из враждебных Соединенным Штатам иностранных источников с целью вмешательства в выборы 2024 года и посеять хаос в нашем демократическом процессе, — заявил представитель кампании Стивен Чеунг. — Иранцы знают, что президент Трамп остановит их царство террора, как он это сделал в свои первые четыре года в Белом доме».

Сам Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о взломе одного из сайтов кампании, добавив, что хакерам удалось получить только общедоступную информацию.

Кампания Трампа ссылается на отчет Microsoft о попытках иранских хакеров взломать аккаунт высокопоставленного чиновника президентской кампании США в июне. Однако прямых доказательств причастности Ирана не предоставлено.

Постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения. «Правительство Ирана не имеет ни намерения, ни мотива вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах», — заверили в постпредставительстве.

Эксперты и разведслужбы неоднократно предупреждали, что грядущие выборы США могут стать мишенью иностранного вмешательства. Так, по их мнению, иранские власти могут попытаться подорвать позиции республиканцев, в то время как Россия может стремиться дискредитировать демократов. При этом обе страны категорически отвергают обвинения в каком-либо вмешательстве в избирательный процесс в США.