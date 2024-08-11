В Курской области зафиксировано проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его информации, инцидент произошел 10 августа в Беловском районе.

«На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения», — заявил он.

Ранее глава Беловского района Николай Волобуев упоминал о «непонятных некоторых моментах на приграничных территориях».

Ситуация на границе Курской области с Украиной остается напряженной с 6 августа. Минобороны России сообщало об атаках украинских сил на российские позиции в Судженском районе.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия украинской стороны как «провокацию». Несмотря на заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о прекращении вторжения, полностью вытеснить украинские силы за границу пока не удалось.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что украинские силы продвинулись на 30-35 километров вглубь российской территории и укрепляют свои позиции.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.