Израиль и Норвегия оказались вовлечены в серьезный дипломатический конфликт после того, как Осло признало Палестину государством в конце мая. В ответ на это решение Израиль предпринял ряд ответных мер, кульминацией которых стало недавнее решение об отзыве аккредитации норвежских дипломатов, работающих с Палестинской администрацией.

«Мы получили сообщение сегодня от правительства Нетаньяху, что оно больше не будет содействовать работе норвежских дипломатов на палестинских территориях», — заявило Министерство иностранных дел Норвегии.

Израильская сторона объяснила свои действия «шквалом антиизраильских и односторонних шагов» со стороны норвежского правительства. Согласно заявлению израильского МИД, аккредитация норвежских дипломатов будет отозвана через семь дней, а визы - через три месяца.

Этот конфликт является частью более широкого дипломатического противостояния, вызванного признанием палестинской государственности рядом европейских стран, включая Испанию, Ирландию, Словению и Армению.

В ответ на эти действия Израиль принял ряд мер, включая одобрение плана по «легализации» поселенческих форпостов на Западном берегу и введение санкций против Палестинской администрации.

Не так давно Международный суд ООН объявил многолетнюю оккупацию Израилем палестинских земель «аннексией» и потребовал прекратить незаконную поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Дипломатический кризис между Израилем и Норвегией подчеркивает растущую международную поддержку палестинской государственности и усиливающееся давление на Израиль в отношении его политики на оккупированных территориях.