Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство не откажется от оккупации Западного берега реки Иордан в пользу палестинцев.

В интервью журналу Time, опубликованном на этой неделе, Нетаньяху заявил, что оккупированные палестинские территории Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан - «это часть нашей родины».

«Мы намерены остаться там», - добавил он.

Израильский премьер вновь высказался против создания независимого и суверенного палестинского государства, заявив, что допустит лишь ограниченное самоуправление палестинцев на оккупированных территориях, как это происходит сейчас.

В данный момент израильская оккупация осуществляет вооруженный контроль территорий, воздушного пространства, въезда и выезда, а также частично экономику и сбор налогов, что дает Тель-Авиву подавляющие преимущества и рычаги влияния.

«Мы не управляем их землей. Мы не управляем Рамаллой. Мы не управляем Дженином», - заявил Нетаньяху.

«Но мы входим и принимаем меры, когда нам нужно предотвратить терроризм», - имея в виду палестинских бойцов сопротивления и группировки, населяющие города и поселки Западного берега.

Параллельно с разрушительной войной в Газе, продолжающейся с 7 октября, за последние месяцы израильские военные расширили свои операции на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. На этих территориях израильскими силовиками убито по меньшей мере 620 палестинцев и ранив более 5 тыс. человек — об этом говорят данные палестинского Министерства здравоохранения. Кроме того, за этот же период число арестованных Израилем на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме достигло 10 тыс. человек.