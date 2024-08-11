В Минобороны Беларуси подтвердили переброску танков к границе с Украиной. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подразделения одного из механизированных соединений приведены в боевую готовность для усиления пограничной группировки.

Заявление ведомства сопровождалось кадрами погрузки танков на железнодорожные платформы.

«Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению. Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и начинают комбинированный марш в назначенные районы», - сообщили в белорусском Минобороны.

Ранее в субботу 10 августа белорусский президент Александр Лукашенко заявил об уничтожении пролетавших над территорией его страны украинских БПЛА. Тогда же он распорядился усилить группировку на гомельском и мозырском направлениях, в том числе направить туда ракетные комплексы «Полонез» и баллистические ракеты средней дальности «Искандер». С украинской стороны этот район граничит с Киевской, Житомирской и Черниговской областями.

В погранслужбе Украины при этом заявили, что не видят переброски дополнительных белорусских войск к границе. Об этом заявил сегодня, 11 августа заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Ситуация на границе полностью контролируется. Мы не фиксируем передвижение ни техники, ни личного состава вблизи нашей границы», - сказал Демченко.