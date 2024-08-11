Есть ли шанс у нового раунда переговоров Израиля и ХАМАС?

Израиль и ХАМАС на следующей неделе возобновят переговоры о перемирии, несмотря на убийство главы политбюро Исмаила Хании. В Тель-Авиве анонсировали встречу 15 августа в Каире или Дохе. Израиль пошел на это решение после давления со стороны Вашингтона и трехстороннего заявления лидеров США, Египта и Катара. ХАМАС пока не решил участвовать во встрече или нет. Однако арабские СМИ утверждают, что палестинцы также настроены продолжать диалог. Станет ли встреча шагом к долгожданному перемирию, или напряженность продолжит нарастать — в материале TRT на русском.