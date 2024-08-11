МЧС России: 15 человек пострадали в результате попадания украинской ракеты в здание в Курске

В одной из многоэтажек Курска в результате попадания частей сбитой украинской ракеты пострадали 15 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. В Минобороны России заявили, что Украина также попыталась нанести удар по объектам в Курской и Белгородской областях с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Киеве прямо не признали свою причастность к атакам. Однако президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сказал о «действиях по выталкиванию войны на территорию агрессора». #trtнарусском #россия #курск #украина #ракета #атака #пострадавшие #БПЛА #зеленский #МЧСРФ #МЧС #новости #трт #новостимира