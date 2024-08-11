ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
МЧС России: 15 человек пострадали в результате попадания украинской ракеты в здание в Курске
В одной из многоэтажек Курска в результате попадания частей сбитой украинской ракеты пострадали 15 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. В Минобороны России заявили, что Украина также попыталась нанести удар по объектам в Курской и Белгородской областях с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Киеве прямо не признали свою причастность к атакам. Однако президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сказал о «действиях по выталкиванию войны на территорию агрессора». #trtнарусском #россия #курск #украина #ракета #атака #пострадавшие #БПЛА #зеленский #МЧСРФ #МЧС #новости #трт #новостимира
МЧС России: 15 человек пострадали в результате попадания украинской ракеты в здание в Курске / Others
11 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us