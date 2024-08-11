Ближний Восток — это место, где реальные люди переживают «настоящие драмы», заявил посол Польши в Анкаре Мацей Пшемыслав Ланг.

В интервью агентству «Анадолу» Ланг изложил позицию Польши по ближневосточным вопросам и украинскому кризису, а также подчеркнул значительную роль Турции в международной дипломатии.

Говоря о позиции Польши в отношении Палестины, Ланг подчеркнул признание его страной Декларации независимости Палестины еще в 1988 году и отметил, что в Польше есть посольство Палестины в Варшаве.

«Это многое говорит о нашей позиции в этом вопросе», — добавил он.

Палестинская декларация независимости официально провозгласила создание государства Палестина 15 ноября 1988 года в столице Алжира — Алжире.

«Я воспринимаю Ближний Восток не как большую геополитическую шахматную доску. [Я вижу его] как место, где реальные люди проживают свои реальные драмы», — сказал польский дипломат.

Он отметил, что поляки были среди тех погибших гуманитарных работников, кто доставляя гуманитарную помощь жителям Газы.

Дамиан Соболь, польский волонтер благотворительной организации World Central Kitchen, погиб в результате израильского авиаудара в Газе в апреле.

Переходя к украинскому кризису, Ланг подробно рассказал об усилиях Польши по приему украинских беженцев с момента начала войны с Россией в 2022 году.

«Мы не открыли ни одного лагеря для беженцев. Все они [украинцы] были приняты польскими семьями. Это было абсолютно беспрецедентно», — сказал он.

По словам Ланга, около 2 млн украинцев нашли убежище в Польше в течение одного месяца после начала войны, а в пиковый период еженедельно прибывало по полмиллиона человек.

Отметив, что правительство и общество сделали все возможное для размещения беженцев, он сказал: «Конечно, они могут оставаться в Польше столько, сколько потребуется».

Польский дипломат высоко оценил недавнее участие Турции в операции по обмену заключенными с участием США и России.

«Это ясно показывает очень важную роль, которую играет Турция на международной арене. Это также показывает уровень компетентности Турции в решении очень чувствительных вопросов», — заявил Ланг.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) возглавила успешный обмен заключенными с участием семи стран в одной из самых масштабных операций в своем роде за последние десятилетия. В ней участвовали 26 заключенных из США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.