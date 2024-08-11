Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил кандидатуру бывшего старшего переговорщика по ядерной программе Аббаса Арагчи на должность главы МИД. Об этом сообщил спикер иранского парламента в воскресенье. Теперь законодатели должны рассмотреть обновленный состав кабмина.

Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф объявил имена членов кабинета из 19 человек, представленных президентом, во время заседания собрания, которое транслировалось в прямом эфире государственного телевидения. В состав кабинета вошла одна женщина.

Теперь парламент должен утвердить представленные кандидатуры.

«С завтрашнего утра парламентские комиссии приступят к рассмотрению планов предложенных министров, [которое продлится] до конца следующей недели», — сказал Галибаф.

Арагчи, известный как прагматичный дипломат-карьерист, был главным переговорщиком на ядерных переговорах между Тегераном и мировыми державами с 2013 по 2021 год. Он сыграл ключевую роль в обеспечении ядерной сделки 2015 года, которая была сорвана после официального выхода США из нее в 2018 году.

Он также был послом Ирана в Японии и в настоящее время является секретарем Стратегического совета по международным отношениям.

Арагчи, получивший докторскую степень в области политической философии в Кентском университете, известен своей открытостью по отношению к Западу и пользуется там положительной репутацией.

Во время пребывания Мохаммада Джавада Зарифа на посту министра иностранных дел Арагчи был вторым по влиятельности сотрудником внешнеполитического ведомства, занимая такие должности, как заместитель по правовым и международным вопросам и заместитель по политическим вопросам.

Однако некоторые наблюдатели отмечают, что Арагчи, у которого много противников в консервативном лагере, может с трудом получить вотум доверия в парламенте.

Арагчи неоднократно подвергался критике со стороны принципиальных сторонников жесткой линии, которые утверждают, что он слишком гибок в переговорах с США. Среди его критиков — влиятельная газета Kayhan, редактор которой назначается верховным лидером Али Хаменеи.

Пезешкиан, вступивший в должность в конце июля, вел предвыборную кампанию на платформе открытия Ирана миру, пообещав возобновить действие ядерного соглашения 2015 года и ослабить санкции против страны.

Помимо кандидатуры Арагчи, Пезешкиан также выдвинул кандидатуру Фарзане Садег, которая станет лишь второй иранской женщиной, занявшей министерский пост после революции 1979 года. Садег возглавит Министерство дорог и городского развития.