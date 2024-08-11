ТУРЦИЯ
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Турция мирит Сомали и Эфиопию
Дипломаты Эфиопии и Сомали встретятся в столице Турции, чтобы достичь разрядки в отношениях
Турция мирит Сомали и Эфиопию
Фото: AA / Others
11 августа 2024 г.

Делегации Эфиопии и Сомали встретятся в понедельник в Анкаре. Встреча пройдет в рамках дипломатических усилий — известных как «Анкарский процесс» — по деэскалации в отношениях между двумя странами Африканского Рога.

После визита в Эфиопию главы МИД Турции Хакана Фидана и последующих контактов с сомалийской стороной делегации двух стран соберутся в Анкаре для проведения второго раунда переговоров 12 августа — вместо ранее согласованного 2 сентября.

Стороны попытаются достичь компромисса, принимая во внимание потребности и проблемы Сомали и Эфиопии, сообщили дипломатические источники агентству «Анадолу».

Первый раунд прямых переговоров между главами МИД Эфиопии и Сомали состоялся в Анкаре в начале июля.

Отношения между странами ухудшились после того, как 1 января Эфиопия заключила соглашение с отколовшимся от Сомали регионом Сомалиленд.

Турция прилагает усилия для прекращения напряженности между двумя странами Африканского Рога.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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