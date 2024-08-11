ПОЛИТИКА
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Мусорный оползень в Уганде: спасатели работают второй день
После долгих проливных дождей мусорная свалка в столице Уганды обрушилась на жилые дома
Мусорный оползень в Уганде: спасатели работают второй день
Фото: Reuters / Others
11 августа 2024 г.

Число погибших в результате оползня на огромной мусорной свалке в столице Уганды Кампале возросло до 21 человека, сообщила местная полиция. Спасатели продолжают искать выживших.

После проливных дождей, прошедших в последние недели, огромная куча мусора на единственной городской свалке обрушилась в ночь с пятницы на субботу, раздавив и похоронив дома, стоявшие неподалеку, пока жители спали.

Президент Йовери Мусевени в своем заявлении сообщил, что он поручил премьер-министру координировать эвакуацию всех, кто живет рядом с мусорной свалкой.

К настоящему времени спасены по меньшей мере 14 человек, сообщил представитель полиции Патрик Оньянго, добавив, что еще больше людей могут оказаться под завалами, но их число неизвестно.

По словам представителей Красного Креста, поблизости были установлены палатки для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за оползня.

Свалка, известная как Китези, служила единственным мусорным полигоном Кампалы на протяжении десятилетий и превратилась в большой холм. Жители давно жалуются на то, что опасные отходы загрязняют окружающую среду и представляют опасность для горожан.

Усилия городских властей по поиску нового места для свалки затянулись на годы.

Подобные трагедии, связанные с горами городского мусора, происходили и в других странах Африки.

В 2017 году в Эфиопии погибли по меньшей мере 115 человек, которых завалило мусорным оползнем в Аддис-Абебе. В Мозамбике в результате аналогичной катастрофы 2018 года в Мапуту погибли по меньшей мере 17 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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