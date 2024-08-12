Пожар на градирне Запорожской атомной электростанции был окончательно потушен, никто не пострадал, а радиационный фон в окрестностях станции остается в пределах нормы, сообщило региональное управление МЧС. Согласно данным «Росатома», основной пожар был ликвидирован к 23:30, однако конструкции градирни получили значительные повреждения.

Назначенный Россией глава оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что опасности для Энергодара и региона нет, радиационный фон стабилен. На месте происшествия работали десять сотрудников МЧС с двумя единицами техники.

Российская сторона утверждает, что пожар был вызван ударом украинского беспилотника, который повредил градирню — башню, отвечающую за охлаждение и конденсацию пара, прошедшего через турбины электростанции. По данным «Росатома», удары беспилотников произошли в 20:20 и 20:32, что вызвало возгорание пластиковых пароуловителей.

Украинская сторона, в свою очередь, заявляет, что причиной пожара стало несоблюдение персоналом станции правил безопасности, указывая на халатность или преднамеренный поджог.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запросили доступ к поврежденной градирне для оценки ущерба.

«Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и повышают риск ядерной аварии. Их необходимо остановить сейчас», — говорится в заявлении главы МАГАТЭ.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российские войска в организации пожара на территории Запорожской АЭС и призвал международное сообщество к реакции, подчеркивая, что возвращение станции под контроль Украины — единственный способ гарантировать безопасность.