Тысячи украинских военнослужащих принимают участие в крупном вторжении на территорию России, сообщил агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник.

«Мы переходим в наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать обстановку в России, которая не в состоянии защитить собственную границу», — сообщил силовик на условиях анонимности.

После нескольких дней официального молчания президент Владимир Зеленский впервые признал это наступление в своем вечернем обращении в субботу, заявив, что Киев «переносит войну на территорию агрессора».

Украинские военные начали внезапное вторжение через границу 6 августа, впервые введя регулярные украинские войска на территорию России. Украина продолжает продвигаться вглубь Курской области на фоне продолжающихся боев.

На фотографиях видно, как российские войска роют окопы рядом с КАЭС, в то время как украинские войска, по сообщениям, продвинулись на 50 км от ядерного объекта, сообщает BBC.

Курская АЭС расположена почти в 80 км от приграничного города Суджа Курской области, район которого стал местом вторжения украинских войск.

Власти РФ заявляют, что около 76 тыс. человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.