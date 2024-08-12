Как Камала Харрис много лет поддерживает Израиль

Всего через день после того, как Министерство обороны США было готово выделить Израилю 3,5 млрд долларов помощи на военные нужды и вооружения, Камала Харрис призвала к прекращению огня в Газе. Но ее история поддержки Израиля демонстрирует иную реальность. #trtнарусском #харрис #израиль #палестина #газа #сша #поддержка #камалахаррис #кандидат #новости #трт #новостимира