Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о напряженной обстановке в Краснояружском районе, где была замечена активность украинских вооруженных сил. Для обеспечения безопасности населения власти начали перемещение жителей в более безопасные места, задействовав транспорт для их эвакуации.

«У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой», — заявил Гладков.

Минобороны РФ также отчиталось о сбитии 18 беспилотников в ночь на 12 сентября над тремя российскими областями: 11 над Курской областью, пять — над Белгородской и два — над Воронежской. Однако ведомство не упомянуло о четырех дронах, о которых ранее говорил губернатор Ростовской области, а также не подтвердило информацию о возможной атаке на аэродром под Москвой, где по данным некоторых СМИ, также стреляли по беспилотникам.

Украинские военные начали внезапное вторжение через границу 6 августа, впервые введя регулярные украинские войска на территорию России. Украина продолжает продвигаться вглубь Курской области на фоне продолжающихся боев.

Власти РФ заявляют, что около 76 тыс. человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.