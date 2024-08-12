В понедельник Китай обратился к Украине и России с призывом снизить напряженность на фоне нового наступления Украины в Курской области. Министерство иностранных дел Китая заявило, что все стороны должны придерживаться трех принципов для деэскалации ситуации: не расширять зону боевых действий, не обострять столкновения и «не подливать масла в огонь».

Министерство добавило, что Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса.

После нескольких дней официального молчания президент Владимир Зеленский впервые признал это наступление в своем вечернем обращении в субботу, заявив, что Киев «переносит войну на территорию агрессора».

Украинские военные начали внезапное вторжение через границу 6 августа, впервые введя регулярные украинские войска на территорию России. Украина продолжает продвигаться вглубь Курской области на фоне продолжающихся боев.

На фотографиях видно, как российские войска роют окопы рядом с КАЭС, в то время как украинские войска, по сообщениям, продвинулись на 50 км от ядерного объекта, сообщает BBC.

Курская АЭС расположена почти в 80 км от приграничного города Суджа Курской области, район которого стал местом вторжения украинских войск.

Власти РФ заявляют, что около 76 тыс. человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.