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Несколько ливанских ракет упали на севере Израиля
Около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону кибуца Кабри на севере Израиля, упали на открытой местности, заявили в израильской армии. О пострадавших не сообщалось. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и «Хезболла» ежедневно ведут перестрелки вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек покинули свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. В Тель-Авиве говорят про эвакуацию около 80 тысяч жителей севера Израиля. #trtнарусском #палестина #газа #ливан #ракеты #израиль #обстрел #новости #трт #новостимира
Несколько ливанских ракет упали на севере Израиля / Others
12 августа 2024 г.
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