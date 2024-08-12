Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал жителей покинуть территорию из-за напряженной обстановки.

«Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора с. Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории убедительная просьба ко всем жителям покинуть район», — сообщил Волобуев в своем Telegram-канале. Эвакуация началась еще 10 августа. По словам Волобуева, «люди выезжают как самостоятельно, так и на организованных автобусах».

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о стабилизации ситуации после захода украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Беловского района 10 августа. Минобороны России сообщило о предотвращении попытки прорыва украинских военных в этот район.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, преимущественно в Суджанском и Кореневском районах. По информации президента Беларуси Александра Лукашенко, украинские силы продвинулись на 35 км вглубь российской территории и укрепляют позиции.

В трех приграничных областях России объявлен режим контртеррористической операции. Более 76 тыс. человек эвакуированы из приграничных районов Курской области. На фоне напряженной ситуации в Курской области власти Белгородской области также начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места.