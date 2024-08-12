ХАМАС готов пойти на соглашение с Тель-Авивом и заключить сделку о прекращении огня и освобождении пленных. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, 11 августа лидер ХАМАС Яхья Синвар передал Израилю сообщение о своем желании заключить соглашение о прекращении огня. США уже призвали Тель-Авив не отказываться и согласиться на сделку, чтобы избежать эскалации конфликта.

Источник CNN уточнил: пока неясно, какую позицию по этому вопросу занимает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ранее он несколько раз срывал мирные переговоры, выдвигая в ультимативной форме новые предложения. Канал отмечает: только позиция Нетаньяху мешает тому, чтобы заключить мирную сделку уже сегодня.

Белый дом ясно дал понять премьеру Израиля, что медлить и дальше с перемирием нельзя.

Единственное соглашение о прекращении огня действовало с 24 по 30 ноября 2023 года. Тогда ХАМАС освободил 81 пленного израильтянина и 24 иностранцев. Израиль выпустил более 200 палестинских заключенных из тюрем. С тех пор вопрос о прекращении огня поднимался неоднократно — с января стороны ведут непрямые мирные переговоры при посредничестве США, Катара и Египта.

Переговоры возобновились в июле 2024 года после более чем месячного перерыва. Однако пока все встречи кончались безрезультатно — Израиль ужесточил требования и повысил ставки. В частности, Тель-Авив требует оставить за ним полный контроль над всем периметром Газы, включая границу сектора с Египтом.

После давления США 9 августа канцелярия Нетаньяху объявила, что израильская делегация отправится на переговоры о перемирии 15 августа. ХАМАС также выразил готовность участвовать в переговорах.

Против решения послать переговорщиков на встречу выступают ультраправые партнеры Нетаньяху по коалиции — они уже пригрозили выйти из правительства, если премьер заключит сделку с ХАМАС.