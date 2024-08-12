Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить подводную лодку с управляемыми ракетами USS Georgia на Ближний Восток и отдал распоряжение авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln ускорить переход в этот район.

Как отметили в Пентагоне, усиление военного присутствия связано с растущей угрозой со стороны Ирана и Ливана. Тегеран и «‎Хезболла»‎ пообещали отомстить за убийство главы ХАМАС Исмаила Хании и военачальника ливанского военного движения Фуада Шукра израильскими спецслужбами. Генсек «‎Хезболлы»‎ Хасан Насралла на прошлой неделе пообещал, что удар по Израилю будет нанесен сразу с трех направлений — из Ирана, Ливана и Йемена.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Остин ранее в тот же день разговаривал с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и подтвердил приверженность США «предпринять все возможные шаги для защиты Израиля и отметил укрепление военного присутствия и возможностей США на Ближнем Востоке в свете эскалации региональной напряженности».

Авианосец USS Abraham Lincoln, который находился в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уже получил приказ направиться в этот регион, чтобы заменить авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt, которая начнет возвращение в США.

На прошлой неделе Остин заявил, что USS Abraham Lincoln прибудет в зону Центрального командования к концу августа. На борту авианосца находятся истребители F-35 и F/A-18. Он отметил, что Остин и Галант также обсудили военные операции Израиля в Газе и важность смягчения ущерба гражданскому населению.

Звонок министров произошел на следующий день после того, как Израиль нанес удар по школе в центре Газы. В результате удара погибли по меньшей мере 90 человек, более 50 ранены.