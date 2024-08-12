Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн планирует посетить США в сентябре. Во время этого визита Багдад и Вашингтон официально объявят о начале вывода войск западной коалиции с территории Ирака, сообщает со ссылкой на источники иранское полугосударственное агентство Tasnim.

По данным издания, сам уход военных начнется лишь через год, в сентябре 2025 года. При этом военные останутся до 2026 года на севере Ирака, у наиболее значимых нефтяных месторождений.

Официального подтверждения этой информации из Багдада или Вашингтона не было.

В конце июля агентство Reuters сообщило, что Белый дом согласился на вывод части военных из Ирака, однако часть американских сил, вероятно, останется в качестве советников. Пока нет официального соглашения о прекращении существования коалиции или какого-либо связанного с этим графика, писало тогда издание.

В июле представители Ирака и США встречались в Вашингтоне, чтобы определить, как изменить миссию возглавляемой Вашингтоном коалиции в зависимости от угрозы, исходящей от ДАЕШ.

Возглавляемые США силы вторглись в Ирак в 2003 году, свергли бывшего лидера Саддама Хусейна. Американские военные ушли в 2011 году, только чтобы вернуться в 2014 году для борьбы с Исламским государством во главе международной коалиции из 80 государств.

В настоящее время у США в Ираке около 2500 военнослужащих. Они размещены на трех основных базах: в Багдаде, в западной провинции Анбар и еще одна на севере у Эрбиля.

Неясно, сколько войск уйдет по соглашению, иракские источники Reuters ожидают, что большинство американских военных покинут территорию Ирака. Однако официальные лица США говорят, что многие военнослужащие могут остаться в рамках новой согласованной миссии по консультированию и оказанию помощи.