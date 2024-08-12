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Британские корабли у берегов Южного Кипра
Британские десантные корабли причалили к побережью Южного Кипра, более 1 000 командос находятся на британской военной базе в Акротири
Британские корабли у берегов Южного Кипра
Фото: AA / AA
12 августа 2024 г.

Британские десантные корабли прибыли к побережью Южного Кипра, а более 1 000 командос были размещены на военной базе Великобритании в Акротири, сообщает местная пресса. Воскресное издание кипрской газеты «Хаварги» сообщает, что эти силы готовы к действиям на фоне обострения ситуации в регионе.

Местные телекомпании подтвердили эту информацию, ссылаясь на военные источники.

В пятницу американский десантный корабль USS Wasp также прибыл в порт Лимасол на Южном Кипре. Прибытие корабля вызвало протесты со стороны оппозиционных партий и активистов, однако представитель греческой администрации Константинос Летимпиотис заявил, что перемещения кораблей и самолетов связаны с гуманитарной миссией острова в свете событий в регионе.

В начале этого месяца Пентагон объявил о развертывании дополнительных военных сил на Ближнем Востоке в преддверии возможной иранской реакции на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, в котором Тегеран обвинил Израиль.

Оппозиционные партии в Греческой администрации Южного Кипра (ГАЮК) выразили недовольство увеличением военного присутствия США. Претензии протестующих касались посещения военными кипрских портов и ситуации в Газе.

В заявлении главной оппозиционной партии, Прогрессивной партии трудящихся (AKEL), подчеркивается растущее присутствие американских военных кораблей на Южном Кипре и обвиняется правительство в том, что оно втягивает остров в повышенную напряженность, позволяя концентрировать иностранные военные силы.

Демонстранты заявили, что военные на корабле поддерживают геноцид в Газе, и требовали от властей прекращения поддержки США и Израиля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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