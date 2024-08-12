Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что после покушений на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа, президенту Сербии Александру Вучичу угрожает реальная опасность. В интервью РИА Новости Вулин подчеркнул, что Вучич находится под угрозой со стороны тех, кто хотел бы, чтобы Сербия изменила свою внешнеполитическую позицию, отказавшись от нейтралитета, введя санкции против России и признав независимость Косово.

«Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич. Потому что со всеми, кто выступает за мирное решение по Украине, что-то происходит, кто-то в них стреляет», — сказал он.

Вулин также добавил, что наркокланы, чьи члены были разоблачены сербскими властями, могут представлять угрозу для жизни Вучича. Он отметил, что такие крупные преступные группировки не могли бы существовать без поддержки мощных спецслужб, и призвал к усилению мер безопасности для сербского президента.

Вице-премьер высказал опасения, что Запад может готовить Вучичу судьбу, схожую с судьбой Слободана Милошевича, который был свергнут и умер в заключении в Гааге. По мнению Вулина, протесты против добычи лития, охватившие Сербию, являются лишь прикрытием для попытки свергнуть действующую власть.

«МИД России ясно указал, что эти протесты — платформа для начала цветной революции, которая должна будет свергнуть власть. Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти», — полагает Вулин.

Ранее президент Сербии заявил, что получил из Москвы предупреждение о готовящемся в стране госперевороте.